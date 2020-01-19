2020-01-19T20:19:32+03:00
Общество

Из-за теплой зимы нерпы на Финском заливе не могут выспаться и борются за жизнь

Аномальная погода доставляет ластоногим много неприятностей
Евгения МОСКВИНА
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Из-за аномально теплой зимы нерпы на Финском заливе живут безо льда и не могут выспаться. Фото: vk.com/sealrescueИз-за аномально теплой зимы нерпы на Финском заливе живут безо льда и не могут выспаться. Фото: vk.com/sealrescue
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Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, как тяжело приходится ластоногим этой зимой. Из-за аномально теплой погоды на Финском заливе нет льда. А это не просто доставляет неудобства нерпам, но и заставляет их в прямом смысле бороться за жизнь.

- Сейчас по своему тюленьему календарю они должны спокойно лежать на льду, но из-за нынешней аномальной зимы вместо льда тюлени вынуждены день за днем сражаться с бушующими волнами, - рассказали в группе «Вконткте» «Спасение тюленей 699-23-99».

Сотрудники одного из маяков в Финском заливе засняли этот момент на видео вечером 19 января. Прямо сейчас, в непогоду, пока уровень воды в Неве поднимается, а ветер на окраинах Петербурга усиливается, ластоногим приходится сражаться с волнами. И тут уже не до сна и отдыха - просто удержаться на камнях не всегда удается.

- Даже отоспаться на камнях ей удается крайне редко. Так и живет с постоянными взрывами волн над головой, - добавили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Нерпы борются с волнами. .Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

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