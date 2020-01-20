2020-01-20T14:39:20+03:00
Общество

Сбербанк вновь собрался банкротить «Метрострой»

Причиной стали проблемы с выплатой задолженности
Петр КИБЕР
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Единственного строителя петербургского метро снова хотят обанкротить.Единственного строителя петербургского метро снова хотят обанкротить.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Один из кредиторов петербургского «Метростроя» Сбербанк вновь собирается подавать иск о банкротстве компании. Причиной этому стали трудности строителей подземки с выплатами долгов. И это уже не первая попытка банка решить вопрос через суд. Правда, обещать и жениться - не одно и то же.

- Извещение о намерении еще не означает само действие. ОАО «Метрострой» и ПАО Сбербанк находятся сейчас в стадии переговоров, цель которых разрешить все споры в досудебном порядке, -заявили «Интерфаксу» в «Метрострое».

В представительстве банка также заявили, что строители «прилагают усилия по решению сложившейся ситуации». При этом отказываться от подачи иска в арбитражный суд банкиры пока не спешат.

Напомним, что в 2019 году иск о банкротстве к «Метрострою» подавали налоговики из-за неспособности компании рассчитаться по бюджетным платежам. Позднее, при помощи Смольного, было заключено мирное соглашение.

Стоит сказать, что с декабря 2019 года гендиректор «Метростроя» Николай Александров находится под арестом по подозрению в многомиллионных хищениях. Сейчас компанией руководит бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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