2020-01-21T19:17:20+03:00
Спорт

«Зенит» разгромил катарский «Аль Увайнах» со счетом 10:0 на сборах

Кокорин, вышедший в первом тайме капитаном, забил три мяча
Петр КИБЕР
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"Зенит" разгромил соперника на первых сборах в Катаре. Фото: ФК "Зенит""Зенит" разгромил соперника на первых сборах в Катаре. Фото: ФК "Зенит"
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Петербургский «Зенит» провел первой товарищеский матч на зимних сборах в Катаре. Соперником чемпионов России был местный клуб третьей, любительской лиги «Аль Увайнах». Сразу было понятно, что катарцы сине-бело-голубым не ровня. Так в итоге и оказалось.

Уже с первых минут «Зенит» пошел в атаку и дважды забил. Это сделал Александр Кокорин, вышедший на игру с капитанской повязкой. Этим главный тренер команды Сергей Семак вероятно хотел показать, что не согласен с решением руководства клуба отдать Александра в аренду в «Сочи».

Третий гол с подачи все того же Кокорина заколотил в сетку катарцев Артем Дзюба. Потом он сделал дубль, добив мяч после удара Кокорина. А под конец тайма Александр сам оформил хет-трик.

На вторую половину «Зенит» вышел в совершенно другом составе, что не помешало продолжить «избиение» катарского клуба. Один раз Осорио, трижды Азмун и Дриусси довели счет до ровного. 10:0 и «Зенит» с хорошим настроением ждет новых встреч. 25 января соперником станет грозный «РБ «Зальцбург».

А вот на второй сбор в Испании, с 29 января, петербуржцы могут поехать уже без Кокорина, который завершит сезон 2019/2020 в сочинском клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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