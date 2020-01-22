Генконсул Кореи наткнулся на петербуржца в трусах на набережной реки Фонтанки
Генеральный консул Кореи Квон Дон Сок, говоря строчками классика, наверняка подумал, что умом Россию не понять, когда наткнулся на почти голого петербуржца на набережной реки Фонтанки. Мужчина в одних трусах решил проверить на себе водичку. В этот момент в здании напротив как раз сидел гость Петербурга, которого все это озадачило. Генконсул сфотографировал «пловца» и опубликовал снимки у себя в Instagram.
- Середина января в Петербурге без снега и льда. Местные жители говорят, что такое впервые. Тем не менее, меня удивил смелый мужчина, - написал генконсул.
Позже дипломат вспомнил, что в России в это время отмечают Крещение Господне, поэтому он отнес поступок мужчины к православной традиции.
Добавим, что ранее река Фонтанка вышла из берегов и слегка затопила спуски. Похоже, что набережную теперь не только фотографируют, но и испытывают для купания. Тем временем, в Петербурге частично закрыли створы дамбы из-за угрозы наводнения.
ИСТОЧНИК KP.RU