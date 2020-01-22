Генконсул Кореи наткнулся на петербуржца в трусах на набережной реки Фонтанки

22 Янв. 2020 2020-01-22T01:00:41+03:00

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Генеральный консул Кореи Квон Дон Сок, говоря строчками классика, наверняка подумал, что умом Россию не понять, когда наткнулся на почти голого петербуржца на набережной реки Фонтанки. Мужчина в одних трусах решил проверить на себе водичку. В этот момент в здании напротив как раз сидел гость Петербурга, которого все это озадачило. Генконсул сфотографировал «пловца» и опубликовал снимки у себя в Instagram.

- Середина января в Петербурге без снега и льда. Местные жители говорят, что такое впервые. Тем не менее, меня удивил смелый мужчина, - написал генконсул.

Позже дипломат вспомнил, что в России в это время отмечают Крещение Господне, поэтому он отнес поступок мужчины к православной традиции.

Добавим, что ранее река Фонтанка вышла из берегов и слегка затопила спуски. Похоже, что набережную теперь не только фотографируют, но и испытывают для купания. Тем временем, в Петербурге частично закрыли створы дамбы из-за угрозы наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU