Бушующий ветер в Петербурге повалил остановку и сорвал растяжку с кабелем с крыши многоэтажки

22 Янв. 2020 2020-01-22T02:18:54+03:00

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Ночь с 21 на 22 января в Петербурге выдалась опасной из-за сильных порывов ветра, бушующих в городе. Петербуржцы жалуются в соцсетях, что непогода «воет» повсюду. Например, в Невском районе на перекрестке улиц Ивановской и Седова упала остановка общественного транспорта. Фотография с места появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Не только остановка. Дальше на пересечении Седова с бульваром камеру развернуло поперек, наблюдает теперь не за проезжей частью, а за пешеходами. "Нежный" зимний ветерок колышет арматуру всего-лишь! Уже привычная погода как месяц. Еще фонарь, слегка подвыпивший и облокотившийся на светофор, там есть, - добавила местная жительница.

А вот в Кировском районе с крыши 12-этажного дома №28 на бульваре Новаторов сорвало растяжку с кабелем. По словам очевидцев, размер ее немаленький, поэтому большое счастье, что она не прилетела кому-нибудь на голову. На происшествие быстро среагировали в МЧС и оперативно все прибрали.

Напомним, 21 января в Петербурге второй день подряд частично закрыли дамбу из-за угрозы подъема воды в Неве до критических значений. Кроме этого в городе прогнозировали сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU