Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:21:57+03:00

23-летний Арман К. прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая, где свирепствует вирус. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования

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Сегодня, 22 января, из аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле увезли 23-летнего парня, прилетевшего в Петербурге из Шанхая. Увезли по очень серьезному поводу – медики заподозрили у него смертельный китайский коронавирус. Сейчас он находится в городской инфекционной клинической больнице имени Боткина. «КП-Санкт-Петербург» удалось связаться с подругой пострадавшего.

- Он написал мне, что все, что пишут СМИ – вранье, - рассказала девушка. – И что он в полном порядке.

Официальные ведомства состояние молодого человека никак не комментируют – по словам главного врача городской инфекционной клинической больницы имени Боткина, новостей стоит ждать не раньше завтрашнего ура.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае зарегистрировали новый тип коронавируса, провоцирующий смертельные заболевания дыхательной системы. По данным на 22 января 2020 года, от него уже скончалось 17 человек. Между тем петербургские медики призывают не паниковать - но на всякий случай усиливают кордоны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756123" frameborder="0"></iframe> В Китае проводят дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU