2020-01-22T20:21:57+03:00
Происшествия

Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние

Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
23-летний Арман К. прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая, где свирепствует вирус. Фото: СОЦСЕТИ23-летний Арман К. прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая, где свирепствует вирус. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 января, из аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле увезли 23-летнего парня, прилетевшего в Петербурге из Шанхая. Увезли по очень серьезному поводу – медики заподозрили у него смертельный китайский коронавирус. Сейчас он находится в городской инфекционной клинической больнице имени Боткина. «КП-Санкт-Петербург» удалось связаться с подругой пострадавшего.

- Он написал мне, что все, что пишут СМИ – вранье, - рассказала девушка. – И что он в полном порядке.

Официальные ведомства состояние молодого человека никак не комментируют – по словам главного врача городской инфекционной клинической больницы имени Боткина, новостей стоит ждать не раньше завтрашнего ура.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае зарегистрировали новый тип коронавируса, провоцирующий смертельные заболевания дыхательной системы. По данным на 22 января 2020 года, от него уже скончалось 17 человек. Между тем петербургские медики призывают не паниковать - но на всякий случай усиливают кордоны.

В Китае проводят дезинфекцию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЕМА ДНЯ. Как Петербург готовится к новой китайской атипичной пневмонии

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увезли в изолирующей капсуле: у мужчины, прилетевшего в Петербург из Китая, заподозрили новый смертельный вирус

Пострадавшего из Пулково доставили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина (подробности)

«Желтый» уровень угрозы: в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности из-за нового смертельного вируса из Китая

В Пулково гостей из Поднебесной проверяют на тепловизорах, в больнице Боткина готовят изолирующие боксы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково два пассажирских самолета не могут вылететь в Мурманск
В Ленобласти ребенок нашел три трупа в «Фольксвагене», разбившемся всмятку после вылета в кювет
Шалость удалась: За 2019 год студенты СПбГУ причинили вузу ущерб на 700 тысяч рублей
Антимонопольщики нашли возможный картель на рынке капремонта Петербурга
Еще одного мужчину из Петербурга отправили в больницу с подозрением на китайский коронавирус
На станции метро «Сенная площадь» возьмутся за капремонт эскалатора
Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние
Петербуржец пытался угнать троллейбус и побил женщину-водителя
На трассе под Огоньками пенсионер на «Рено» вылетел под встречный КАМАЗ и погиб
«Метрострой» показал камень-гигант, с которым борются на строительстве «Казаковской»
Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге
У Дворцовой площади сломались часы, считающие время до ЕВРО-2020
Делегация Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле
Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей
В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда
Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом
Мужчина сгорел дотла в пожаре, вспыхнувшем из-за электронной плитки
Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом
27 января со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют
Мигрант пришел устраиваться на работу на стройку, упал с высоты и погиб
В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова
Вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» стали закрывать раньше ради экономии
Редкие краснокнижные грибы выросли в Петербурге
Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ
Блокадники, проживающие в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы
У безработной петербурженки украли 5 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом
«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге