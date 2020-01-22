Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние
Сегодня, 22 января, из аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле увезли 23-летнего парня, прилетевшего в Петербурге из Шанхая. Увезли по очень серьезному поводу – медики заподозрили у него смертельный китайский коронавирус. Сейчас он находится в городской инфекционной клинической больнице имени Боткина. «КП-Санкт-Петербург» удалось связаться с подругой пострадавшего.
- Он написал мне, что все, что пишут СМИ – вранье, - рассказала девушка. – И что он в полном порядке.
Официальные ведомства состояние молодого человека никак не комментируют – по словам главного врача городской инфекционной клинической больницы имени Боткина, новостей стоит ждать не раньше завтрашнего ура.
Напомним, в декабре 2019 года в Китае зарегистрировали новый тип коронавируса, провоцирующий смертельные заболевания дыхательной системы. По данным на 22 января 2020 года, от него уже скончалось 17 человек. Между тем петербургские медики призывают не паниковать - но на всякий случай усиливают кордоны.
В Китае проводят дезинфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU