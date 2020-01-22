Еще одного мужчину из Петербурга отправили в больницу с подозрением на китайский коронавирус

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:42:39+03:00

Из Поднебесной в Северную столицу потенциальный заболевший прилетел неделю назад

Изменить размер текста: A A

Новость о том, что в Санкт-Петербурге молодого человека госпитализировали с подозрением на смертельный китайский коронавирус, всколыхнула город. Между тем, как рассказали «Комсомолке» в местном управлении Роспотребнадзора, потенциальных заболевших недавно стало двое.

- Сегодня, 22 января, в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина был доставлен еще один пациент – гражданин Китайской народной республики, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам нашего собеседника, мужчина прилетел в Северную столицу еще неделю назад. Сегодня он почувствовал недомогание и обратился в одну из городских частных клиник. Оттуда его направили в боткинскую больницу. Впрочем, паниковать раньше времени не стоит: предварительный диагноз, который поставили обоим заболевшим – обыкновенная ОРВИ. Но осторожность никогда не бывает лишней.

Напомним: от новой, прежде не известной науке формы коронавируса уже скончалось 17 человек. Вирус, изначально обнаруженный в Китае, уже добрался до Таиланда, Южной Кореи, Японии и США. В Санкт-Петербурге из-за его быстрого распространения усилии меры безопасности в аэропорту и перевели больницы в режим повышенной готовности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЕМА ДНЯ. Как Петербург готовится к новой китайской атипичной пневмонии 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увезли в изолирующей капсуле: у мужчины, прилетевшего в Петербург из Китая, заподозрили новый смертельный вирус

Пострадавшего из Пулково доставили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина (подробности)

«Желтый» уровень угрозы: в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности из-за нового смертельного вируса из Китая

В Пулково гостей из Поднебесной проверяют на тепловизорах, в больнице Боткина готовят изолирующие боксы (подробности)

Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние

Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU