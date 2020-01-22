2020-01-22T19:42:39+03:00
Происшествия

Еще одного мужчину из Петербурга отправили в больницу с подозрением на китайский коронавирус

Из Поднебесной в Северную столицу потенциальный заболевший прилетел неделю назад
Сергей ВОЛЧКОВ
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Обоих заболевших ждет обследование. Результаты станут известны утром 23 января.Обоих заболевших ждет обследование. Результаты станут известны утром 23 января.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новость о том, что в Санкт-Петербурге молодого человека госпитализировали с подозрением на смертельный китайский коронавирус, всколыхнула город. Между тем, как рассказали «Комсомолке» в местном управлении Роспотребнадзора, потенциальных заболевших недавно стало двое.

- Сегодня, 22 января, в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина был доставлен еще один пациент – гражданин Китайской народной республики, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам нашего собеседника, мужчина прилетел в Северную столицу еще неделю назад. Сегодня он почувствовал недомогание и обратился в одну из городских частных клиник. Оттуда его направили в боткинскую больницу. Впрочем, паниковать раньше времени не стоит: предварительный диагноз, который поставили обоим заболевшим – обыкновенная ОРВИ. Но осторожность никогда не бывает лишней.

Напомним: от новой, прежде не известной науке формы коронавируса уже скончалось 17 человек. Вирус, изначально обнаруженный в Китае, уже добрался до Таиланда, Южной Кореи, Японии и США. В Санкт-Петербурге из-за его быстрого распространения усилии меры безопасности в аэропорту и перевели больницы в режим повышенной готовности.

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Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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