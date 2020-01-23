2020-01-23T14:17:22+03:00
Происшествия

Китаянку госпитализировали с подозрением на новый смертельный вирус в Санкт-Петербурге

В Северную столицу она прилетела из Москвы вместе с туристической группой
Сергей ВОЛЧКОВ
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Женщину госпитализировали из гостиницы при аэропорте.Женщину госпитализировали из гостиницы при аэропорте.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже третий за сутки человек отправился в Ботинскую городскую инфекционную клиническую больницу с подозрением на новый китайский коронавирус. На этот раз потенциальным заболевшим стала женщина. Об этом «Комсомолке» рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- 20 января женщина прилетела в Санкт-Петербург из Москвы в составе туристической группы, - уточнили в ведомстве. – 22 числа у нее поднялась температура – до 37,9 – и появилась слабость.

Почувствовав эти симптомы, китаянка обратилась в медпункт при гостинице, в которой остановилась группа. Медики, посовещавшись, приняли решение отправить женщину в боткинскую больницу, чтобы исключить коронавирус.

- Экспресс-тест заболевания не показал, - отметили в Роспотребнадзоре. – Предварительный диагноз – ОРВИ. Биологический материал, взятый у пациентки, направили на исследование в специализированную лабораторию в Новосибирске.

Напомним: ранее с подозрением на новый китайский коронавирус, от которого в самом Китае уже скончалось 17 человек, госпитализировали двоих мужчин. Одному из них медики поставили ОРВИ. Обследование второго еще продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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