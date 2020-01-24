Жители Сегежи, которых испугал желтый снег, собирают деньги на независимую экспертизу при помощи хрюшки и лотереи

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:14:26+03:00

Желтый снег, который выпал в ноябре в Сегеже, был вызвал выбросами с местного ЦБК. Фото: СОЦСЕТИ

Власти города заверяют, что в выбросах с местного ЦБК ничего вредного нет, но люди им не верят

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Жители карельской Сегежи объявили «лотерею», чтобы собрать средства на проведение независимой экологической экспертизы. Она должна показать, что произошло 13 ноября 2019 года, когда снег в городе окрасился в желтый цвет, а на улицах стали находить мертвых птиц. Результатам, которые огласили позднее власти Республики, жители не поверили.

- 13 ноября в г. Сегежа произошел сильнейший выброс с целлюлозно-бумажного комбината. Контролирующие органы по результатам проверок ничего не выявили, но 12 декабря 2019 года Росприроднадзор предоставил документ о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, - писали тогда активисты в специально созданном паблике «Хочу дышать. Сегежа».

Всего на экспертизу предстояло собрать 195 тысяч рублей. За два месяца горожане перечислили на специальный счет 164 тысячи, но Сегежа - город маленький, а сроки поджимают - всего за неделю предстоит собрать оставшиеся средства. Поэтому было решено запустить «лотерею» и призвать на помощь...вязаную свинью.

- Разыгрывается замечательная игрушка ручной работы. Хрюшка-символ достатка и благополучия, кто даст за нее рубль, вернет три. Вся собранная сумма будет отдана на оплату экспертизы, - пишут в соцсетях организаторы.

В сборе средств на независимую экспертизу активистам помогает вязанная хрюшка. Фото: vk.com/public189858777

ИСТОЧНИК KP.RU