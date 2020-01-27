2020-01-27T20:51:47+03:00
Общество

В День снятия блокады по Петербургу проехал «Трамвай Победы» с фронтовыми песнями

На борту праздничного транспорта прозвучали «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек» и другие любимые песни ветеранов ВОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В День полного снятия блокады по Петербургу проехал "Трамвай Победы". Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»В День полного снятия блокады по Петербургу проехал "Трамвай Победы". Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
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27 января в памятный для Петербурга День полного снятия блокады по городу курсировал «Трамвай Победы». Особенным он стал благодаря своему душевному наполнению – любимым фронтовым песням. На один день маршрут №62 пригласил к себе хор ветеранов Фрунзенского района. По отзывам, пассажиры только радовались этому и дружно подпевали музыкантам, исполнившим фронтовые «иконы» вроде «Катюши», «Темной ночи» и «Синего платочка».

- Также в трамвае школьники раздавали ленточки Ленинградской Победы и праздничные письма-треугольнички, которые написали их одноклассники. А молодые артисты подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой рассказали о роли трамвая в жизни осажденного Ленинграда, - рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Добавим, что в городе прошли и другие памятные мероприятия, о которых писала «Комсомолка». Вдобавок Смольный и правительство Германии договорились о выделении 12 млн евро на нужды блокадников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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