2020-01-28T18:38:15+03:00
Происшествия

Брокеров, на которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей

Полиция пресекла деятельность подставных компаний, обманувших вкладчиков
Лилия КОЗЛОВА
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Брокерскую компанию Петербурга обвинили в мошенничестве на более чем 21 миллион рублейБрокерскую компанию Петербурга обвинили в мошенничестве на более чем 21 миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция пресекла деятельность лжеброкерской компании, которая обманула своих вкладчиков на десятки миллионов рублей. Во вторник, 28 января, стало известно, что в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве установлены подозреваемые.

- Несколько человек открыли фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. По факту деньги злоумышленники просто забирали себе, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Предварительно, ущерб от действий мошенников составил более 21 миллиона рублей. В ходе расследования были установлены участники группировки, у каждого из которых была своя роль. Сейчас проводятся обыски и решается вопрос о задержании ряда лиц.

Напомним, что брокеры попали в поле зрения после того, как их обманутый клиент сорвался и пошел разбираться с бизнесменами с помощью топора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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