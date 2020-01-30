В Петербурге отправили в СИЗО шестерых предполагаемых лжеброкеров, укравших у вкладчиков миллионы рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:21:36+03:00

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В Петербурге суд заключил под стражу шестерых подозреваемых лжеброкеров, обманувших десятки вкладчиков. Из-за деятельности компании Larson & Holz IТ Ltd люди в совокупности потеряли около 21 млн рублей. При обыске у предполагаемых мошенников изъяли целое сокровище – 116 миллионов рублей, 11 килограммов золота и документы на 30 объектов недвижимости.

- Четверо подозреваемых, среди которых есть руководитель брокерской компании, от дачи каких-либо показаний отказались. Пятый фигурант пояснил, что был обычным трейдером по договору о брокерском обслуживании с Larson & Holz IТ Ltd и никаких денег никогда не получал. А шестой сознался, что по указанию директора привлекал и похищал денежные средства вкладчиков, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Всем шестерым избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 27 марта. Напомним, что брокеры попали в поле зрения после того, когда их обманутый клиент вышел из себя и с топором накинулся на бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU