В Гатчинском парке подружились лисы и лебеди

1 Февр. 2020 2020-02-01T02:39:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники и посетители Гатчинского парка рассказали в группе «Дворцовая Ферма в Гатчине» во «Вконтакте» о необычной дружбе между их постоянными гостями – лисами и лебедями. Ранее «Комсомолка» не раз писала о любопытных рыжих зверятах, которые любят позировать перед людьми и чувствуют себя там как дома. Теперь к частым обитателям дворца-музея добавились красивые лебеди, которые решили не улетать на юг из-за комфортной теплой зимы в Петербурге.

- Друзья, во избежание нелепых слухов и домыслов - лебеди на месте, чувствуют себя хорошо и даже принимают гостей, которые прилетают к ним с соседних водоемов. Лисы лебедей не трогают. Рыжие пушистики патрулируют окрестности дворца, отлавливая грызунов, пытающихся пробраться в императорскую резиденцию. И это у них получается гораздо эффективнее, чем у кошек, - говорят специалисты.

Страхи по поводу бешенства лис напрасны – сотрудники парка уже сделали рыжим завсегдатаям плановую вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU