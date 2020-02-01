«Зенит» без Кокорина громит люксембургский «Дюделанж» на сборах в Испании

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:11:59+03:00

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Несмотря на все скандалы, связанные с попытками сослать Кокорина в «Сочи», петербургский «Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги. 1 февраля на сборах в Испании сине-бело-голубые вышли на матч против «Дюделанжа» из Люксембурга

- «Зенит» появился на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Учитывая класс соперника из не самой футбольной страны, фаворитами встречи изначально смотрелись петербуржцы. И хоть еврокубковые «достижения» в нынешнем сезоне у «Дюделанжа» и «Зенита» одинаковы - вылет после четвертого места на групповом этапе, сейчас сине-бело-голубые явно сильнее соперника.

Уже в первом тайме мячи оформили Йордан Осорио, Игорь Смольников и Себастьян Дриусси, который переправил мяч в сетку после удара Артема Дзюбы. К слову, именно последний капитанит на поле в отсутствие Александра Кокорина.

Напомним, что сам опальный игрок сейчас находится на сборах в Турции с «Зенитом-2» и размышляет о своем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU