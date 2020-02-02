2020-02-02T10:54:23+03:00
Происшествия

В соцсетях сообщают, что у жительницы Мурино заподозрили коронавирус

В Комитете по здравоохранению Ленобласти эту информацию не подтверждают
Анна ПОСЛЯНОВА
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На сегодня коронавирус не нашли ни у одного пациента двух регионов.На сегодня коронавирус не нашли ни у одного пациента двух регионов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Информация о подозрении на коронавирус у жительницы пригорода Петербурга появилась накануне в соцсетях.

– Сегодня из города Санья, что на острове Хайнань, прилетела 56-летняя жительница города Мурино, – говорится в паблике «Всеволожский медиацентр В1» во «ВКонтакте». – К вечеру она почувствовала сильное недомогание и обратилась в Токсовскую больницу. Учитывая предыдущее место пребывания, из которого она вернулась домой, ее экстренно отправили в Петербург, в больницу имени Боткина.

По данным анонимного автора поста, сейчас женщина «находится под наблюдением, диагноз пока не подтвердился».

В инфекционной клинике Боткина опровергнуть или подтвердить информацию о пациенте с подозрением на коронавирус не смогли: только за вчерашний день к ним поступило несколько сотен больных.

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области сведения о жительнице Мурино, у которой заподозрили страшный вирус, «Комсомолке» не подтвердили.

Впрочем, как сообщали ведомства Петербурга и Ленобласти ранее, подозрения на коронавирус у путешественников, вернувшихся из Китая, нередки.

– Всего на коронавирус в Петербурге проверено около 40 человек, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Петербурга. – Если человек возвращается из Китая с симптомами ОРВИ и гриппа, это повод проверить его на коронавирус.

На сегодня коронавирус не нашли ни у одного пациента двух регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В соцсетях сообщают, что у жительницы Мурино заподозрили коронавирус
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