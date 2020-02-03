Умер глава района из Карелии, предложивший «расстрелять» жалобщиков

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:27:27+03:00

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В Карелии внезапно умер глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев. Неожиданная смерть настигла чиновника в воскресенье, 2 февраля 2020 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

- Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием. В минувшую пятницу работали вместе, встречались с населением его родного посёлка и обсуждали дальнейшие планы. У него всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков, - отметил Парфенчиков.

Сергей Константинович возглавлял администрацию района с 2013 года. Незадолго до смерти он стал фигурантом сразу двух скандалов. В конце января чиновник публично назвал жителей райцентра «социальными паразитами» и пожалел о том, что нельзя «расстреливать» жалобщиков. После этого его заместитель тоже выделился, высказав желание «набить морду» депутату канделябром.

ИСТОЧНИК KP.RU