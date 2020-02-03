Кокорин вышел в основе и дважды забил в первом товарищеском матче за «Зенит-2»
Александр Кокорин здорово проявил себя, дебютировав за «Зенит-2» на тренировочных сборах команды в Турции. Напомним, 29 января игрока не оказалось в списке состава основного клуба. Чуть позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз дал понять, что не видит ни одной причины отправлять нападающего в аренду или ссылать его во вторую команду.
Тем не менее, за «Зенит-2» Кокорин играет с азартом и без какой-либо расслабленности. В матче против бразильского «Гремио Новоризонтино» он не просто вышел в основном составе, но и оформил дубль, доведя счет до разгромного – 4:1. В официальном сообществе «Зенита-2» во «Вконтакте» оживленные болельщики команды из ПФЛ с интересом следили за выступлением опального форварда. Не обошлось и без юмора.
- Быстро он там мячи штампует!
- Перспективный молодой паренек. Пора в основу!
- Саня лучший! Верните его, пожалуйста, он очень нужен «Зениту»!
Кокорин может ярко проявить себя и в следующей игре на сборах второй команды, благо главный тренер Вячеслав Радимов ему всецело доверяет и поддерживает нападающего. 6 февраля «Зенит-2» встретится в товарищеском матче против клуба «Спартак Суботица».
ИСТОЧНИК KP.RU