2020-02-03T20:41:42+03:00
Спорт

Кокорин вышел в основе и дважды забил в первом товарищеском матче за «Зенит-2»

Вторая команда «Зенита» обыграла бразильский «Гремио Новоризонтино» со счетом 4:1
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Кокорин присоединился к "Зениту-2" на сборах в Турции и вполне освоился в команде. Фото: vk.com/zenit2Александр Кокорин присоединился к "Зениту-2" на сборах в Турции и вполне освоился в команде. Фото: vk.com/zenit2
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Александр Кокорин здорово проявил себя, дебютировав за «Зенит-2» на тренировочных сборах команды в Турции. Напомним, 29 января игрока не оказалось в списке состава основного клуба. Чуть позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз дал понять, что не видит ни одной причины отправлять нападающего в аренду или ссылать его во вторую команду.

Тем не менее, за «Зенит-2» Кокорин играет с азартом и без какой-либо расслабленности. В матче против бразильского «Гремио Новоризонтино» он не просто вышел в основном составе, но и оформил дубль, доведя счет до разгромного – 4:1. В официальном сообществе «Зенита-2» во «Вконтакте» оживленные болельщики команды из ПФЛ с интересом следили за выступлением опального форварда. Не обошлось и без юмора.

- Быстро он там мячи штампует!

- Перспективный молодой паренек. Пора в основу!

- Саня лучший! Верните его, пожалуйста, он очень нужен «Зениту»!

Кокорин может ярко проявить себя и в следующей игре на сборах второй команды, благо главный тренер Вячеслав Радимов ему всецело доверяет и поддерживает нападающего. 6 февраля «Зенит-2» встретится в товарищеском матче против клуба «Спартак Суботица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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