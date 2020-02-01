После победного матча «Зенита» Сергей Семак затосковал о Кокорине

4:0, - с таким счетом закончился матч «Зенита» против люксембургского «Дюделанжа». Это была первая игра на втором сборе сине-бело-голубых. Вот только настроение в команде не очень. Причиной тому история с Александром Кокориным, которого пытались отдать в аренду в «Сочи»,а в итоге сослали в дубль. В Испанию петербуржцы прилетели без Саши. И даже после победы Сергей Семак не мог без горечи в голосе комментировать ситуацию.

- До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». - Все решается на уровне руководства.

Наставник петербуржцев выразил мысль, что в скором времени «верхи» «Зенита» выступят с заявлением, где объяснят свою позицию по вопросу.

Напомним, что после историей с дракой, судом и тюрьмой, «Зенит» не стал разрывать контракт с Кокориным и терпеливо ждал его возвращения. Клуб возмущался, когда осенью 2019 года Российский футбольный союз не позволил дозаявить игрока в чемпионат - Кокорин мог играть только с нынешней весны. Все это время игрок тренировался и набрал отличную форму.

И спустя полтора года после драки Кокорин не может вернуться в большой футбол. Не дают.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем удивительнее было услышать о том, что до конца сезона он будет выступать за ФК «Сочи», плетущийся на последнем месте в Лиге.

Против такого решения был сам игрок, главный тренер «Зенита», демонстративно поставивший Кокорина капитаном на игры первых сборов в Катаре и даже гендиректор клуба Александр Медведев, но решение, принятое выше, осталось неизменным.

Учитывая, что все было сделано без его ведома, в «Сочи» Кокорин ехать отказался. Сейчас он в Турции» с «Зенитом-2». Будущее нападающего пока туманно.