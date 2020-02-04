Смольный дал полтора года на подготовку проекта частного трамвая от Купчино до Шушар и Славянки

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:42:18+03:00

На проект трамвайной ветки от Купчино до Шушар дали полтора года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К 2024 году всю ветку уже должны сдать в эксплуатацию, а пока зарезервируют землю

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Администрация Санкт-Петербурга опубликовало распоряжение о начале подготовке проекта строительства частной ветки трамвая от Купчино до Шушар и далее Славянки. Согласно планам, вся документация должна быть готова уже через полтора года - к августу 2021-го, а сдать объект в эксплуатацию должны к 2024-му.

- Как следует из текста документа, трамвайную линию должны проложить от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Концессионер также должен построить трамвайное депо и не менее 15 остановок, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что соглашение о строительстве трамвайной линии, которая свяжет отдаленные районы Петербурга с городом и, что важно, метро. В 2023 году трамвай пустят от Балканской площади (метро «Купчино») до Новгородской улицы в Шушарах. Через год откроется вторая очередь до района Славянка.

Всего будет проложен 21 километр путей. Маршрут составят 15 остановок плюс депо. Время в пути из конца в конец - около получаса. Это вдвое быстрее, чем сейчас автобусами или маршрутками.

ИСТОЧНИК KP.RU