2020-02-04T17:40:50+03:00
Общество

В начале февраля на Неве начался ледоход

Это на полтора-два месяца раньше, чем обычно
Петр КИБЕР
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На Неве начался ледоход. Вот только льда на реке практически не было - принесло с Ладоги.На Неве начался ледоход. Вот только льда на реке практически не было - принесло с Ладоги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На Неве ледоход. Горожане, не избалованные нынешней зимой видом льда и снега, с удивлением и радостью делают красочные фото и селфи на фоне реки. Не остался в стороне и фотокорреспондент «Комсомолки», вышедший с камерой к Петропавловской крепости.

- По Неве активно идет лед. Где-то «шуга» - мелкие, перемешанные с водой льдинки, а где-то и крупные льдины, - сообщает он.

Стоит сказать, что обычно ледоход на Неве начинается в конце марта-начале апреля в зависимости от погоды. Однако нынешняя, аномально теплая зима, привела к тому, что льда на Неве фактически не было. Поэтому трудно сказать, образовался он на два месяца позже, или это ледоход начался на два месяца раньше положенного.

Судя по всему, основная часть ледовых масс пришла с Ладоги, где лед есть. Но он тонкий и выходить на него нельзя. Об этом жителей региона, а в особенности поклонников зимней рыбалки, предупреждали в местном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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