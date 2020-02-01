Январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдений

Прошедший уже январь, стал самым теплым за всю историю наблюдений в Петербурге. Впервые синоптики зафиксировали среднюю положительную за месяц температуру. Это означает, что за окном шел дождь вместо снега, а горожане чаще видели на термометрах плюс, а не минус.

- Январь 2020 года стал рекордно теплым в российских столицах! За всю историю наблюдений за погодой такого тепла жители еще не видели. Не только обновлены прежние достижения, но и в Москве и в Санкт-Петербурге средняя температура января впервые оказалась положительной!- сообщает в соцсетях ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом в городе на Неве среднемесячная температура января составила +1.5°, что на +9.4° выше нормы. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1925 году, тогда средняя температура «по больнице» составила -0.5°.

К слову, наряду с Петербургом и Москвой, температурные рекорды со знаком «плюс» были зафиксированы еще в 70 населенных пунктах России. Впрочем, кое-где, в Сибири и на Дальнем Востоке от отсутствия снега и холодов люди не страдают. Там наметает сугробы по три метра. А вот Европейская часть страны по зиме истосковалась. В Северной столице из-за отсутствия снега пока так и не смогли запустить «Лыжные стрелы».

С причинами такого «глобального потепления» синоптики еще не определились, но настоящей зимы они пока не обещают. Еще может подморозить и завьюжить в феврале, но это лишь прогноз, а его точность - не больше 60%.