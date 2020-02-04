Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса появился в Петербурге

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:18:03+03:00

В Петербурге вслед за Ленобластью появился штаб для борьбы с коронавирусом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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4 февраля 2020 года в Петербурге создали оперативный штаб, который займется профилактикой и контролем за распространением смертельного коронавируса. Соответствующее распоряжение сегодня дал губернатор Северной столицы. Руководить штабом будет Валерий Пикалев, занимающий должность вице-губернатора по вопросам информатизации, связи, правопорядка и безопасности.

- Штаб займется координацией деятельности исполнительных органов госвласти Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения, - уточняют в пресс-службе Смольного.

Также в штаб вошли представители городского Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, полиции, Росгвардии, пограничного управления ФСБ и ОЖД и работники других ведомств.

Добавим, что 31 января свой штаб для борьбы с коронавирусом появился и в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU