2020-02-04T19:18:03+03:00
Общество

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса появился в Петербурге

Его главой станет руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Пикалев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вслед за Ленобластью появился штаб для борьбы с коронавирусом.В Петербурге вслед за Ленобластью появился штаб для борьбы с коронавирусом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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4 февраля 2020 года в Петербурге создали оперативный штаб, который займется профилактикой и контролем за распространением смертельного коронавируса. Соответствующее распоряжение сегодня дал губернатор Северной столицы. Руководить штабом будет Валерий Пикалев, занимающий должность вице-губернатора по вопросам информатизации, связи, правопорядка и безопасности.

- Штаб займется координацией деятельности исполнительных органов госвласти Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения, - уточняют в пресс-службе Смольного.

Также в штаб вошли представители городского Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, полиции, Росгвардии, пограничного управления ФСБ и ОЖД и работники других ведомств.

Добавим, что 31 января свой штаб для борьбы с коронавирусом появился и в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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