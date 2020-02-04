2020-02-04T20:00:18+03:00
Общество

На Финском заливе в парке 300-летия выросли «ледяные цветы»

Необычное природное явление сняла на фото жительница Приморского района
Петр КИБЕР
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В Парке 300-летия распустились ледяные цветы. Фото: vk.com/rubisovanastyaВ Парке 300-летия распустились ледяные цветы. Фото: vk.com/rubisovanastya
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Нынешняя зима, не особо радующая петербуржцев снегом и льдом, оказалась богата на красивые природные творения. Были уже и ледяные «яйца» и «блинчики», а теперь появились цветы. Причем много и сразу. Да не где-то далеко, в Финляндии или Карелии, а в Приморском районе города, в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

- Необыкновенная зима! На заливе распустились ледяные цветы, - написала в паблике «Соседи СПЧ. Приморский район» местная жительница Анастасия.

Чтобы не она одна восхищалась красотой природы, девушка опубликовала в соцсетях несколько фото.

Не остались в стороне и другие петербуржцы, оказавшиеся в морозный денек на побережье Финского залива. Они также поделились кадрами блестящего на ярком солнце льда. В ближайшие дни синоптики обещают в городе минусовые температуры, а ночью морозы до 9 градусов, так что полюбоваться «цветами» может любой желающий.

Справка «КП»:

«Ледяные цветы» - особый вид изморози, который образуется на поверхности льда при определенных температурных и погодных условиях.

Ледяные цветы распустились у подножия башни "Лахта Цента". Фото: vk.com/sosedi_kvartala / Валентина Калинина

Ледяные цветы распустились у подножия башни "Лахта Цента". Фото: vk.com/sosedi_kvartala / Валентина Калинина

ИСТОЧНИК KP.RU

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