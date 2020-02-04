Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:44:51+03:00

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В Смольном решили перераспределить стоимость объемов работ в городском метро на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Петербурга. В частности, обеднел на 1,6 млрд рублей бюджет на возведение коричневой линии подземки – от станции «Казаковская» до «Обводного канала-2». Теперь на строительство этой ветки в текущем году уйдет почти 4,5 млрд рублей, а не 6. К слову, ранее рабочие «Метростроя», прокладывающие как раз коричневую линию, вновь пожаловались на отсутствие зарплат.

Урезали средства и на работы по продолжению оранжевой линии подземки.

- Строительство Лахтинско-Правобережной линии метро от станции «Спасская» до станции «Морской фасад», с учетом уточнений, снижено с 4,5 млрд до 3,4 млрд рублей, - говорится в постановлении.

А вот полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля «Технологического института-1», наоборот, оценена дороже, чем раньше – с 600 миллионов до 1,2 млрд рублей. Добавим, что больше всего денег после перераспределения уйдет на перенесенные работы по объектам ввода уже работающих станций метро. Сначала на это хотели выделить всего 10 тысяч рублей, а сейчас – почти 3,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU