Запрет выхода на лед в Петербурге продлят до 15 февраля

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:29:04+03:00

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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности решили продлить сроки запрета выхода на лед в Петербурге. Причиной тому аномально теплая зима, небольшие морозы только периодически приходят в город. Так, самая холодная ночь 2020 года, минус 8 градусов, оказалась 5 февраля. До того температура колебалась в районе нуля, либо выше.

- В пресс-службе комитета, уже выпущено постановление, согласно которому запрет выхода на лед будет продлен до 15 февраля. В ближайшее время этот документ будет подписан, - пишет газета «Петербургский дневник».

На данный момент с 15 ноября 2019 по 15 января 2020 и с 7 марта 2020 по 15 апреля 2020 года выход на лед водоемов, расположенных в черте Петербурга запрещен. Однако в этом году лед начал вставать на два месяца позже обычного.

Напомним, что в среду, 5 февраля, трое рыбаков уже отправились заниматься любимым хобби в Невской губе и вышли на очень тонкий лед. Из-за того, что запрет сейчас не действует, МЧС не могут насильно их забрать. Однако спасатели предупредили отчаянных мужчин, что их затея крайне опасна для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU