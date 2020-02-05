В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
В Петербургском ЗакСобрании приняли и рассмотрели недостающие документы на Анну Митянину, которая является претендентом на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Об этом заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Отмечается, документы были поданы после установленного срока.
– Я всегда говорил и буду говорить: все кандидаты равны. Выбирать уполномоченного по правам ребенка будут депутаты Законодательного собрания, – отметил Вячеслав Макаров. – Необходимый перечень документов нужно представить безо всяких исключений.
Напомним, что выборы нового детского омбудсмена состоятся в конце февраля. Помимо Анны Митяниной, курировавшей в Смольном социальный блок, претендентами на пост стали сотрудница ЗакСа Юлия Шик, экс-депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева и общественный помощник депутата Дениса Четырбока, учительница Ирина Аристова.
ИСТОЧНИК KP.RU