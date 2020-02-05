2020-02-05T20:22:25+03:00
Общество

Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»

До конца конкурса свою заявку отозвал ресторанный холдинг, который уже показывал концепцию оранжерей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Право реконструировать оранжереи Таврического сада может достаться "Газпрому". Фото: концепция ресторанного холдинга Ginza ProjectПраво реконструировать оранжереи Таврического сада может достаться "Газпрому". Фото: концепция ресторанного холдинга Ginza Project
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В Смольном подвели итоги сбора заявок на участие в открытом конкурсе на право реконструировать и в дальнейшем эксплуатировать оранжереи Таврического сада. На победу претендует один-единственный конкурсант – Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

- Заявку потенциального инвестора тщательно проанализируют и дадут ей оценку. При положительном результате Фонду предложат заключить итоговое концессионное соглашение. Затем победитель в срок до 34 месяцев обязан создать на месте заброшенных теплиц социально-культурный объект с тремя оранжереями (не менее 1000 кв.м), выставочными и концертными помещениями, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Один из главных конкурентов «Газпрома», ресторанный холдинг, до конца конкурса отозвал свою заявку. Ранее компания опубликовала свои концепции измененного участка оранжерей Таврического сада, но теперь они канули в лету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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