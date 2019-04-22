За право облагородить оранжереи Таврического сада поборются два инвестора

На заседании малого правительства в Смольном 22 апреля обсуждали градостроительство и бизнес. Больше всего переживаний у чиновников вызвали сносы торговых объектов, строительство Восточного скоростного диаметра и инвестпроект превращения оранжерей Таврического сада в общественное пространство.

О ДАЧНИКАХ

Началось заседание с огородников. Александр Беглов поручил к дачному сезону обеспечить петербуржцев медицинской помощью: в крупных садоводствах – обновить медицинские учреждения. При необходимости будут открывать новые медицинские учреждения.

На этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении всем льготными гражданами права бесплатного проезда в электричках. Врио губернатора «уверен, что его примут».

О СНОСАХ

Уполномоченный по правам предпринимателей Петербурга Александр Абросимов рассказал чиновникам о проблемах, с которыми к нему обращались бизнесмены в 2018 году. Всего ему пожаловались 836 раз. Это, конечно, меньше, чем в 2017-ом, но самого наличия жалоб не отменяет. Кстати, большинство из них касаются работы Комитета имущественных отношений.

– Предлагаю создать рабочую группу из представителей исполнительной власти и бизнес-сообщества, чтобы исследовать работу комитета, в частности, случаи сносов нестационарных торговых объектов, – отметил Абросимов, намекая на скандальный снос киосков с прессой. – Сносят, например, автостоянки. Но у нас и так сложная ситуация с парковками, особенно в спальных районах. А на освободившихся местах появляются в результате стихийные стоянки и свалки.

Абросимов напомнил, что предприниматели, размещающиеся на городской земле на неопределенный срок, самые уязвимые, а потому они нуждаются в индивидуальном подходе.

Коснулся бизнес-омбудсмен и проблем норматива складирования твердых бытовых отходов предприятиям, а также получения грузоперевозчиками пропусков для проезда по городу. Решение этих вопросов уже в процессе, но ускорение не помешало бы.

– Представителей малого бизнеса становится больше, – отметил председатель Комитета предпринимательства Эльгиз Качаев. – За год прирост 23 тысячи субъектов. Предпринимателей беспокоит имущественный блок, размещение НТО и трактовка закона, а также внеплановые проверки.

Врио губернатора Александр Беглов отметил, что «к бизнесу нужно относиться внимательно», и сравнил предпринимательство с деревом, а власть с садовником.

О ТАВРИЧЕСКОМ

Еще один вопрос, вызвавший много комментариев, – проект превращения оранжерей Таврического сада в общественное пространство. Комитет по инвестициям рассказал о предложении одного ресторанного холдинга заключить концессию на 35 лет, из них 21 месяц уйдет у инвестора на проектирование, 30 лет – на собственно использование.

С предложением облагородить оранжереи выступило само ведомство. Предполагается, что их отдадут во временное пользование даром, но с обязательством о восстановлении. Вскоре после того, как концепцию развития лакомого объекта в центре Петербурга представили на Неделе городских изменений, объявился еще один интересант: в Смольный пришло письмо из «Газпрома».

Схема общественного пространства. Фото: Предоставлено авторами концепции

– Любой инвестор должен проходить строгий контроль. Пространства должны быть, в первую очередь, общественными, – подчеркнул врио губернатора Александр Беглов. – А потому любые изменениями городского пространства должны согласовываться с жителями.

Беглов предложил не торопиться и напомнил о судейском квартале, проект которого, по его догадкам, с жителями вообще не согласовывали.

После продолжительного обсуждения чиновники сошлись на том, что концессия стала бы выходом для заброшенных оранжерей. Но во что именно превращать их, должны решить сами петербуржцы. Эскизы обоих концепций представят на их суд.

О ВСД

На заседании представили (и одобрили) проекты планировки и межеваний территорий, по которым планируют провести первые два участка Восточного скоростного диаметра – от ЗСД до Витебского проспекта и от Витебского до Союзного проспекта. ВСД уже столкнулся с несогласием горожан, которые не хотят, чтобы над их домами или за окном проходила автотрасса. Хлопот добавляет то, что участки частично заняты объектами культурного наследия.

Ориентировочная схема ВСД. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

– Все нормы выдержаны, решение является компромиссом, выработанным максимально в интересах жителей, – пояснил главный архитектор Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. – Формально все требования соблюдены. Экспертиза может проводиться только на проектной документации, но все мероприятия по соблюдения санитарно-гигиенических норм выполняются.