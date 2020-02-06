2020-02-06T20:05:02+03:00
Спорт

Малком впервые вышел в основе «Зенита» спустя полгода лечения от травмы

Бразильский нападающий вышел с первых минут в товарищеской игре против «Сабуртало» из Тбилиси
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В первом матче после травмы Малком сыграл полчаса. Фото: vk.com/zenitВ первом матче после травмы Малком сыграл полчаса. Фото: vk.com/zenit
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Бразильский нападающий Малком наконец-то сыграл в стартовом составе «Зенита» после продолжительного лечения от травмы. Напомним, он получил повреждение еще 10 августа 2019 года. На сборах в Катаре бразильца планомерно подводили к играм за основу. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак принял решение дать Малкому всего лишь полчаса в товарищеском матче против «Сабуртало» из Тбилиси. Но все по плану.

- Что касается бразильца, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе, - пояснил Семак еще в середине января в интервью пресс-службе «Зенита».

Малкома в итоге заменил Илья Воробьев на 30-й минуте матча. Пока именитый нападающий только начинает налаживать игровые связи с Дриусси, Дзюбой, Барриосом, Суторминым и другими партнерами по команде. В соцсетях «Зенита» болельщики одобрили решение поберечь бразильца, потому что, цитируем, «грузинские костоломы могут его сломать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Малком впервые вышел в основе «Зенита» спустя полгода лечения от травмы
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