2020-02-07T21:27:54+03:00
Происшествия

Спасатели нашли труп школьницы, провалившейся под лед в Лахтинском разливе

Спустя почти двух дней поиска тело 14-летней девочки нашли водолазы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели извлекли из Лахтинского разлива труп 14-летней школьницы. Фото: vk.com/dorinspbСпасатели извлекли из Лахтинского разлива труп 14-летней школьницы. Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 7 февраля спасатели МЧС достали из Лахтинского разлива труп школьницы, провалившейся под лед днем ранее. Девочку искали почти два дня. Спасатели обследовали около 600 квадратных метров озера с привлечением беспилотников, водолазов и судна на воздушной подушке.

- Водолазы выполнили за день 8 спусков. Тело девочки удалось обнаружить подо льдом в 20:45, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, 6 февраля под лед Лахтинского разлива провалились двое одноклассников - девочка и мальчик, решившихся устроить опасную прогулку после уроков. Тонущего парня заметили в 700 метрах от берега. Позже его чудом успели спасти сотрудники МЧС. Мальчика госпитализировали в больницу с серьезным переохлаждением организма, обморожением голеней, и множеством ссадин на руках.

В тот момент девочку все еще разыскивали, на берегу озера спасатели обнаружили ее оставленный рюкзак. В два часа ночи в полицию обратился отец школьницы, который еще не подозревал о страшной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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