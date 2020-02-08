Гуляющие родители с детьми по льду Лахтинского разлива возмутили спасателей МЧС, искавших труп утонувшей школьницы
Спасатели МЧС рассказали об итогах прошедшей операции по поиску тела утонувшей школьницы, провалившейся под лед Лахтинского разлива. За сутки пришлось обследовать сразу 1200 «квадратов» озера. В общей сложности водолазы погружались под лед 24 раза. С родственниками пропавшей девочки работали психологи. Но, что шокировало спасателей, на протяжении поисковой операции по льду разлива как ни в чем не бывало гуляли горожане.
В поисках утонувшей девочки спасатели обследовали 1200 кв.м. озера. Фото: 78.mchs.gov.ru
- Печально, что чужие трагедии мало кого учат. Во время поисков утонувшего ребенка по льду Лахтинского разлива бесстрашно расхаживали люди, гуляли родители с детьми, удили рыбу любители подледного лова, чем вызывали искреннее недоумение работающих на месте трагедии спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Водолазы погружались в глубь целых 24 раза. Фото: 78.mchs.gov.ru
Напомним, вечером 6 февраля девочка и ее одноклассник во время опасной прогулки отошли от берега озера примерно на 700 метров и провалились под лед. Мальчика чудом удалось вызволить из воды в тяжелом состоянии, а его подругу нашли спустя почти два дня мертвой.
В МЧС в очередной раз призывают жителей и гостей Петербурга не испытывать свою жизнь на прочность и не выходить на лед водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU