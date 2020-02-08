Гуляющие родители с детьми по льду Лахтинского разлива возмутили спасателей МЧС, искавших труп утонувшей школьницы

8 Февр. 2020 2020-02-08T01:01:07+03:00

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Спасатели МЧС рассказали об итогах прошедшей операции по поиску тела утонувшей школьницы, провалившейся под лед Лахтинского разлива. За сутки пришлось обследовать сразу 1200 «квадратов» озера. В общей сложности водолазы погружались под лед 24 раза. С родственниками пропавшей девочки работали психологи. Но, что шокировало спасателей, на протяжении поисковой операции по льду разлива как ни в чем не бывало гуляли горожане.

В поисках утонувшей девочки спасатели обследовали 1200 кв.м. озера. Фото: 78.mchs.gov.ru

- Печально, что чужие трагедии мало кого учат. Во время поисков утонувшего ребенка по льду Лахтинского разлива бесстрашно расхаживали люди, гуляли родители с детьми, удили рыбу любители подледного лова, чем вызывали искреннее недоумение работающих на месте трагедии спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Водолазы погружались в глубь целых 24 раза. Фото: 78.mchs.gov.ru

Напомним, вечером 6 февраля девочка и ее одноклассник во время опасной прогулки отошли от берега озера примерно на 700 метров и провалились под лед. Мальчика чудом удалось вызволить из воды в тяжелом состоянии, а его подругу нашли спустя почти два дня мертвой.

В МЧС в очередной раз призывают жителей и гостей Петербурга не испытывать свою жизнь на прочность и не выходить на лед водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU