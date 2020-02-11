2020-02-11T09:43:51+03:00
Происшествия

На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик

«Газель» была без пассажиров, но водитель получил серьезные травмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
На проспекте Культуры разбилась маршрутная "Газель". Фото: vk.com/dorinspbНа проспекте Культуры разбилась маршрутная "Газель". Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Сразу несколько серьезных ДТП произошло ночью и утром 11 февраля в Санкт-Петербурге. Одним из них стала авария на проспекте Культуры, где маршрутная «Газель» влетела в припаркованный грузовик.

- Около 5:45, напротив дома 45 по проспекту Культуры, водитель 1962 года рождения (гражданин Киргизии), управляя микроавтобусом «Газель Некст» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

По счастью, маршрутка была пустой и только направлялась из парка на первый рейс, поэтому в числе пострадавших оказался только водитель. Его, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Напомним, что около 4:30 утра 11 февраля на КАД насмерть разбился 18-летний парень на BMW. Не имевший прав юноша на полном ходу ветел в КАМАЗ дорожной службы.

А около 6 утра на улице Передовиков ПАЗик сбил переходившего дорогу пешехода. Тяжелые травмы получил 32-летний мужчина. В это же время на углу Индустриального и Хасанской после столкновения с иномаркой на автобусную остановку вылетело такси. О пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детеныши серого тюленя начали рождаться на берегу Балтийского моря
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге