На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:43:51+03:00

«Газель» была без пассажиров, но водитель получил серьезные травмы

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Сразу несколько серьезных ДТП произошло ночью и утром 11 февраля в Санкт-Петербурге. Одним из них стала авария на проспекте Культуры, где маршрутная «Газель» влетела в припаркованный грузовик.

- Около 5:45, напротив дома 45 по проспекту Культуры, водитель 1962 года рождения (гражданин Киргизии), управляя микроавтобусом «Газель Некст» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

По счастью, маршрутка была пустой и только направлялась из парка на первый рейс, поэтому в числе пострадавших оказался только водитель. Его, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Напомним, что около 4:30 утра 11 февраля на КАД насмерть разбился 18-летний парень на BMW. Не имевший прав юноша на полном ходу ветел в КАМАЗ дорожной службы.

А около 6 утра на улице Передовиков ПАЗик сбил переходившего дорогу пешехода. Тяжелые травмы получил 32-летний мужчина. В это же время на углу Индустриального и Хасанской после столкновения с иномаркой на автобусную остановку вылетело такси. О пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU