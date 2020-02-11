Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:40:42+03:00

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Полтора года, а также год и восемь месяцев колонии получили два уже бывших сотрудника полиции, которые весной 2019 года в отделении избили подростка. Приговор по громкому делу вынес суд Колпинского района Северной столицы.

- В период времени с 21 часа 15 минут по 23 часов 30 минут 28 мая 2019 года Заброда, назначенный на должность полицейского (водителя), находясь в помещении 80 отдела полиции, заведомо и явно выходя за пределы своих должностных полномочий, совместно с полицейским (водителем) Аунингом применил насилие в отношении несовершеннолетнего задержанного, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дабы выбить из подростка признание в том, чего тот не совершал, Заброда бил закованного в наручники парня резиновой дубинкой по ягодицам, а Аунинг лупил ногами по телу.

Позднее мать подростка написала заявление, на полицейских завели дело и уволили из органов. В ходе следствия они полностью признали вину, принесли извинения и выплатили частичную компенсацию, но избежать тюрьмы это не помогло.

Обоих арестовали прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU