2020-02-11T14:57:01+03:00
Общество

Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»

За два года на ж/д путях в створе Туристской улицы погибли восемь человек
Петр КИБЕР
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Подземного перехода в створе Туристской улицы скорее всего не будет.Подземного перехода в створе Туристской улицы скорее всего не будет.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Подземного перехода в створе Туристской улицы, судя по всему, не будет. Вместо него на «переходе смерти» собираются строить надземный путепровод. Поиски инвестора для проекта начал Смольный.

- Финансирование проектирования и строительства подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями участка Яхтенная-Лахта в створе Туристской улицы бюджетом на 2020-2022 годы не предусмотрено, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры газете «Петербургский дневник».

Зато планами, еще с советского времени, предполагалось построить над путями виадук. Сейчас, правда, территория по обеим сторонам железной дороги довольно плотно застроена, поэтому к реализации проекта остаются вопросы.

Зато, как обещают чиновники, на нем сделают и проход для пешеходов: «В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход и тротуары». При этом ранее 2022 года он не появится.

Напомним, что за три года на «переходе смерти» погибли восемь человек, в том числе школьница. В 2018 году, после требований жителей, Смольный было согласился построить подземный путь, однако позднее от планов отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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