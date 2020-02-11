Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Подземного перехода в створе Туристской улицы, судя по всему, не будет. Вместо него на «переходе смерти» собираются строить надземный путепровод. Поиски инвестора для проекта начал Смольный.
- Финансирование проектирования и строительства подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями участка Яхтенная-Лахта в створе Туристской улицы бюджетом на 2020-2022 годы не предусмотрено, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры газете «Петербургский дневник».
Зато планами, еще с советского времени, предполагалось построить над путями виадук. Сейчас, правда, территория по обеим сторонам железной дороги довольно плотно застроена, поэтому к реализации проекта остаются вопросы.
Зато, как обещают чиновники, на нем сделают и проход для пешеходов: «В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход и тротуары». При этом ранее 2022 года он не появится.
Напомним, что за три года на «переходе смерти» погибли восемь человек, в том числе школьница. В 2018 году, после требований жителей, Смольный было согласился построить подземный путь, однако позднее от планов отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU