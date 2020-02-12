От метро «Пролетарская» до Кудрово могут пустить канатную дорогу

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:55:10+03:00

Такой проект, по сведениям СМИ, направлен в правительства Петербурга и Ленобласти

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Фантастическая история, которая может оказаться правдой. Левый берег Невы могут связать с правым канатной дорогой. Причем пустить ее, в теории, планируют от метро «Пролетарская» почти до Кудрово.

- Существует идея канатной дороги с кабинками от проспекта Большевиков до станции метро «Пролетарская», - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники , близкие в правительствам Петербурга и Ленобласти.

Неофициально и там и там наличие подобной транспортной концепции подтвердили, но не более. По словам специалистов, проект осложняется градостроительными нормами, которые не дадут протянуть кабинки напрямик.

В теории, канатную переправу можно было бы сделать только с берега на берег Невы. По проспекту Большевиков, к примеру, пассажир ехал бы на трамвае, а потом пересаживался в кабинку подвесной дороги. Правда пока в Смольном подобные проекты к реализации не рассматривают.

Напомним, что ранее до Кудрово от метро «Улица Дыбенко» также планировали сделать канатку. Она должна была разгрузить наземный транспорт и помочь кудровчанам дождаться собственной станции подземки, которую обещали сдать к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU