Полиция ищет неизвестных, спаливших машину лидера фанатов «Зенита»

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:22:56+03:00

Вместе с авто Саши "Макасина" сгорела иномарка и его соседки. Фото: vk.com/makasin1980

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Полиция Санкт-Петербурга занялась поисками неизвестных злодеев, спаливших машину одного из лидеров фанатского движения «Зенита» Александра Румянцева, более известного в болельщицких кругах как Саша «Макасин». Его кроссовер KIA, стоявший во дворе дома 29, корпус 1 по проспекту Кузнецова, вспыхнул ранним утром среды.

- В полицию Красносельского района поступило заявление от гражданина 1980 года рождения, который сообщил, что в ночь на 12 февраля неизвестные подожгли его автомобиль KIA Sportage. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам самого потерпевшего, соседи видели, как у его машины «терлись» двое неизвестных. Позднее, по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что к авто подъезжает черная иномарка, из которой под KIA кидают горящий сверток. Поджигатели скрываются, а кроссовер Румянцева вспыхивает.

- Теперь свадебный подарок выглядит вот так! И это печально, в том числе и из-за отсутствия КАСКО, - написал под фото обгорелых «останков» сам Саша «Макасин».

Вместе с его машиной сгорела и соседская KIA Venga. Ее хозяйка также написала заявление в полицию. Ущерб женщина оценила в 400 тысяч рублей. Также в пожаре частично пострадал Renault.

На проспекте Кузнецова в Петербурге ночью полыхали три иномарки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU