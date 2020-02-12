2020-02-12T18:09:59+03:00
Общество

«Чеченский волк», паливший из автомата на Московском проспекте и просивший прощения после визита ОМОНа, вновь гоняет по городу на заниженной «Приоре»

На этот раз за рулем машины был не сам Мансур Абдылхаисиев, а его приятель [видео]
Петр КИБЕР
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На этой "Приоре" Абдылхаисиев с другом гонял по Петербургу. Фото: instagram.com/mansik_95На этой "Приоре" Абдылхаисиев с другом гонял по Петербургу. Фото: instagram.com/mansik_95
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Скандальный блогер и любитель быстрой езды Мансур Абдылхаисиев, паливший из «калаша» из окна своей «Лады Приоры» прямо на Московском проспекте, вновь гоняет по городу. Тогда, в ноябре 2019 года, его перед петербуржцами заставил извиниться ОМОН, но урок, судя по всему, не пошел «Чеченскому волку» впрок. Новое видео с безумной поездкой по Петербургу Абдылхаисиев опубликовал в своем «Инстаграме» и на YouTUBE.

- На «Приоре» «шашки» боком. Это ещё один день из моей жизни. Пацаны прошу вас такое не повторять, - подписал ролик автор, который на этот раз сидел на пассажирском месте. Рулил черной «Приорой» его друг.

"На приоре шашки боком": Мансур Абдылхаисиев опубликовал видео с безумной поездкой по Петербургу.Видео: youtube.com/channel/НОХЧИ БОРЗ

Получив несколько резких комментариев, Абдылхаисиев закрыл возможность обсуждения. Но в соцсетях «шашки» с подрезанием попутных машин и явным превышением скорости уже вызвали волну возмущения.

- Необходимо привлечь общественность и полицию. «Чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев со своим другом снова беспределит в нашем городе и хвастается этим. На видео, которое они выложили, изображена сумасшедшая езда на бешеной «табуретке», - говорится в посте, опубликованном в группе «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В самых мягких комментариях «гонщикам» желают повстречать на пути КАМАЗ или столб.

Полиция на новые выходки «Чеченского волка» пока никак не отреагировала.

mansik_95mansik_95
"Чеченский волк" вновь гоняет по Петербургу на заниженной "Приоре"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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