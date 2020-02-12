2020-02-12T21:05:07+03:00
Происшествия

Поджигатель машины заводилы фанатов «Зенита» попал на видео

Сам заводящий назвал поджог «крысиной акцией» [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Поджигатель находился в своей машине и оперативно скрылся с места. Фото: vk.com/makasin1980Поджигатель находился в своей машине и оперативно скрылся с места. Фото: vk.com/makasin1980
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Заводила фанатского виража «Зенита» Саша «Макасин» опубликовал видео, на котором запечатлен момент поджога его иномарки. Напомним, глухой ночью 12 февраля у одного из домов на проспекте Кузнецова пылали сразу три машины. Одна из них как раз принадлежала лидеру зенитовских болельщиков. Оказалось, с нее-то все и началось. Неизвестные неприятели подкинули под KIA нечто, что моментально вспыхнуло.

Сначала спасатели МЧС посоветовали Александру дождаться мнений экспертов и не делать предварительных выводов, но мужчина сам раздобыл видео с камеры наблюдения на двери одного из подъездов, которое позволяет четко понять – машину точно подожгли.

- Спасибо людям, которые поддерживают в такие моменты. И особенно соседке Лене, ставшей случайной жертвой этой крысиной акции, - пишет Александр на своей страничке во «Вконтакте».

На видеозаписи заметно, как к машине заводящего подъезжает черное авто. Спустя несколько секунд хитрых манипуляций поджигатель подкидывает что-то под иномарку и быстро скрывается с места. Неизвестно, был злоумышленник один или с напарником. Соседи Александра утверждают, что до поджога видели возле его машину двух подозрительных мужчин.

Неизвестные подожгли машину "заводящего" фанатского виража "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

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