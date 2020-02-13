Суд «завернул» иск с требованием насильно поместить петербурженку в Боткинскую больницу
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в приеме иска Главному санитарному врачу города, который требовал принудительной госпитализации девушки, сбежавшей из карантинного изолятора Боткинской больницы, где она находилась с подозрением на коронавирус.
- Суд вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» в связи с неподсудностью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Впрочем, причиной стало не отсутствие законных оснований такого требования, о чем говорят юристы, а ошибка истца. Бумаги они направили не в тот суд, к которому по месту проживания относится сама Ильина.
Напомним, что в документе говорилось о симптомах острого вирусного заболевания, не исключающих новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV у пациентки, а медобследование пройдено не полностью.
Истец просил поместить девушку в больницу до 19 февраля, а привод пациентки обязаны были осуществить полицейские 18 отдела Петроградского района.
ИСТОЧНИК KP.RU