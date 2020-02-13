Суд «завернул» иск с требованием насильно поместить петербурженку в Боткинскую больницу

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:05:35+03:00

Причиной стала ошибка - требование было подано не по месту жительства девушки

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в приеме иска Главному санитарному врачу города, который требовал принудительной госпитализации девушки, сбежавшей из карантинного изолятора Боткинской больницы, где она находилась с подозрением на коронавирус.

- Суд вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» в связи с неподсудностью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впрочем, причиной стало не отсутствие законных оснований такого требования, о чем говорят юристы, а ошибка истца. Бумаги они направили не в тот суд, к которому по месту проживания относится сама Ильина.

Напомним, что в документе говорилось о симптомах острого вирусного заболевания, не исключающих новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV у пациентки, а медобследование пройдено не полностью.

Истец просил поместить девушку в больницу до 19 февраля, а привод пациентки обязаны были осуществить полицейские 18 отдела Петроградского района.

ИСТОЧНИК KP.RU