Роспотребнадзор объяснил иск к петербурженке, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:12:00+03:00

Роспотребнадзор объяснил, зачем нужен судебный иск в петербурженке, сбежавшей из карантина Боткинской больницы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный санитарный врач города подал в суд на девушку, требуя положить ее обратно на койку

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский районный суд в четверг, 13 февраля, зарегистрировал административное исковое заявление о принудительном помещении Аллы Ильиной под медицинское наблюдение в больницу Боткина. Девушка 6 февраля сбежала из карантина по коронавирусу, в который попала по возвращению из Китая. У нее болело горло, поэтому Алла оказалась в больнице и когда узнала, что здорова, решила не выдерживать 14-дневную изоляцию, взломала двери и ушла.

- Четырнадцатидневный срок медицинского наблюдения за пациенткой не выдержан. Медицинское обследование пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории города Петербурга, - пояснили ситуацию в Роспотребнадзоре города.

Однако механизма принудительной госпитализации людей с подозрением на инфекционные заболевания нет. Поэтому решиться ситуация может только в судебном порядке, рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU