2020-02-13T18:12:00+03:00
Общество

Роспотребнадзор объяснил иск к петербурженке, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице

Главный санитарный врач города подал в суд на девушку, требуя положить ее обратно на койку
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор объяснил, зачем нужен судебный иск в петербурженке, сбежавшей из карантина Боткинской больницыРоспотребнадзор объяснил, зачем нужен судебный иск в петербурженке, сбежавшей из карантина Боткинской больницыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Куйбышевский районный суд в четверг, 13 февраля, зарегистрировал административное исковое заявление о принудительном помещении Аллы Ильиной под медицинское наблюдение в больницу Боткина. Девушка 6 февраля сбежала из карантина по коронавирусу, в который попала по возвращению из Китая. У нее болело горло, поэтому Алла оказалась в больнице и когда узнала, что здорова, решила не выдерживать 14-дневную изоляцию, взломала двери и ушла.

- Четырнадцатидневный срок медицинского наблюдения за пациенткой не выдержан. Медицинское обследование пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории города Петербурга, - пояснили ситуацию в Роспотребнадзоре города.

Однако механизма принудительной госпитализации людей с подозрением на инфекционные заболевания нет. Поэтому решиться ситуация может только в судебном порядке, рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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