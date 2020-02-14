Суд встал на сторону петербуржцев, требовавших защитить здание медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского
Куйбышевский районный суд Петербурга неожиданно встал на сторону градозащитников, которые беспокоятся за судьбу здания медсанчасти завода имени Калинина, что на улице Одоевского.
- Суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты по административному иску Александра Кононова и Анны Капитоновой к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СПб, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Своим решением суд приостановил действие Распоряжения КГИОП «Об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия» в Единый государственный реестр. Это решение фактически развязывало руки владельцам здания и общественники опасались, что медсанчасть просто снесут, а на его месте построят очередную многоэтажку.
Напомним, что ранее медсанчасть с садом завода имени Калинина ранее была признана исторической ценностью, однако после эксперты московского специалиста, КГИОП исключил объект из охранного списка.
ИСТОЧНИК KP.RU