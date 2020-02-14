Суд встал на сторону петербуржцев, требовавших защитить здание медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:04:08+03:00

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Куйбышевский районный суд Петербурга неожиданно встал на сторону градозащитников, которые беспокоятся за судьбу здания медсанчасти завода имени Калинина, что на улице Одоевского.

- Суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты по административному иску Александра Кононова и Анны Капитоновой к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СПб, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Своим решением суд приостановил действие Распоряжения КГИОП «Об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия» в Единый государственный реестр. Это решение фактически развязывало руки владельцам здания и общественники опасались, что медсанчасть просто снесут, а на его месте построят очередную многоэтажку.

Напомним, что ранее медсанчасть с садом завода имени Калинина ранее была признана исторической ценностью, однако после эксперты московского специалиста, КГИОП исключил объект из охранного списка.

ИСТОЧНИК KP.RU