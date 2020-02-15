Вырубку тополей на канале Грибоедова отложили до капремонта набережной

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:04:50+03:00

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За последние тополя на набережной канала Грибоедова в Петербурге борются активисты. Речь идет о деревьях напротив дома №119, часть которых уже успели вырубить ранее, ссылаясь на их неудовлетворительное состояние. А также на то, что деревья разрушают саму набережную. Однако активисты не уверены, что есть основания вырубать тополя. Это они и попросили ранее проверить соответствующие органы.

Так, сегодня стало известно, что с оставшимися деревьями пока не стоит прощаться. Активисты получили письмо из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко после своего обращение в Природоохранную прокуратуру.Документ опубликовали 15 февраля в группе «Тополя Грибоедова 119» соцсети «ВКонтакте».

В письме значится, что тополя до проведения «Мостотрестом» капитального ремонта набережной вырубать не будут. Он, к слову, намечен на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU