2020-02-17T11:45:53+03:00
Происшествия

Молодая девушка провалилась под лед Невы на стрелке Васильевского острова

Сотрудники МЧС успели ее спасти и передать врачам «скорой» [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка провалилась под лед на стрелке Васильевского островаДевушка провалилась под лед на стрелке Васильевского островаФото: СОЦСЕТИ
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Несмотря на официальный запрет выхода на лед в Петербурге, горожане и гости Северной столицы продолжают его нарушать. Очередной инцидент произошел поздно в воскресенье, 16 февраля. Девушка решила прогуляться по льду Невы на стрелке Васильевского острова и как результат – провалилась в воду. Благо, спасатели МЧС дежурили рядом и быстро вытащили ее на берег.

- Инстинкта самосохранения нет у людей совсем, иногда складывается такое впечатление, когда выходят на лед, что мозг у них просто отключается, - возмутился петербуржец в соцсетях.

Провалившуюся оперативно вытащили на берег и передали скорой Фото: СОЦСЕТИ

Провалившуюся оперативно вытащили на берег и передали скоройФото: СОЦСЕТИ

Девушку спасли и передали медикам, которые госпитализировали ее в больницу. У пострадавшей переохлаждение.

Напомним, что за последние дни это уже не первый раз, когда в Петербурге люди проваливаются под лед. Только в воскресенье трое человек оказались в воде. Одного из них спасти не удалось. Так, пьяный мужчина сбросил в Фонтанку свою подругу и утонул, пытаясь ее спасти. Второй инцидент произошел на канале Грибоедова. Тонущего парня спас сотрудник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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