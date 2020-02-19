На туристический трамвайный маршрут в Петербурге запустят второй вагон

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:12:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На первый туристический трамвайный маршрут в Петербурге выйдет второй вагон. А значит, на увлекательном маршруте, который проходит через шесть мостов и 500 достопримечательностей, станет больше рейсов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Второй вагон легендарного трамвая ЛМ-33, который в народе зовут «американка», запустят 22 февраля – как раз перед Днем защитника Отечества.

– «Дуэтом» классические ленинградские трамваи будут работать по выходным дням, когда трамвайные экскурсии наиболее востребованы. Таким образом, в выходные количество рейсов на туристическом маршруте вырастет до семи, – отметили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Все три праздничных дня 22, 23 и 24 февраля они будут ходить в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 от Музея городского электрического транспорта. В другие выходные и праздники сохранится такое же расписание на семь рейсов в день. А по будням трамвай ходит в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Напомним, что первый такой маршрут в городе запустили в ноябре. Трамвай ЛМ-33 работал рекордные 45 лет, в том числе, во время блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU