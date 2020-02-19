Программу маткапитала в Петербурге продлили до 2027 года

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:55:09+03:00

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В Петербурге продлили срок программы материнского капитала. Изначально она была рассчитана до конца 2021 года. Теперь меру поддержки оставят до конца 2026 года. Документ в третьем чтении приняли сегодня, 19 февраля, на заседании ЗакСобрания города.

Напомним, что в Петербурге существует дополнительная, региональная, мера поддержки. Право на нее получают многодетные семьи. При рождении или усыновлении третьего, четвертого или последующего ребенка родители имеют право на маткапитал в размере 160 тысяч рублей. Саму программу оставили в первоначальном виде, только увеличив ее срок. Продлили ее в рамках исполнения послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина, которое состоялось 15 января.

Кроме того, в городе есть мера поддержки для молодых мам от 19 до 24 лет: за рождение первенца им полагается 54 189 рублей. А также, родители двойняшек или тройняшек могут рассчитывать на бесплатную помощь няни.

ИСТОЧНИК KP.RU