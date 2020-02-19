2020-02-19T18:26:44+03:00
Происшествия

Бизнесмен, который просил закопать бочку с телом матери, сбежал по дороге в суд

Следствие считает, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, сбежал по дороге в суд.Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, сбежал по дороге в суд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мужчина, который попросил знакомого экскаваторщика закопать под землю бочку с телом матери, сбежал по дороге в суд. Напомним, ранее его задержала полиция по подозрению в убийстве.

- Следствие указывало, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения. Однако Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, - рассказали о развитии громкого дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мотивы беглеца неизвестны. Ранее его товарищ рассказал «Комсомолке», что обвиняемый - порядочный человек. Сначала он сказал экскаваторщику, что в бочке мусор, но потом признался о теле матери. Сын заверил, что она умерла естественной смертью. Это сильно напугало его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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