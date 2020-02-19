В Петербурге хотят усилить меры безопасности во время Евро-2020

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:45:45+03:00

В ФСБ подготовили проект указа о мерах безопасности во время Евро-2020 в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В ФСБ разработали проект указа президента Владимира Путина о мерах безопасности на время проведения в Петербурге чемпионата Европы по футболу. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отвечать за все будет межведомственный оперативный штаб во главе первого замдиректора ФСБ России.

- Ввести с 3 июня по 13 июля 2020 года на территориях Санкт-Петербурга, Выборгского района Ленинградской области усиленные меры безопасности в связи с проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, - гласит проект указа.

В городе могут появиться контролируемые и запретные зоны. В первые можно будет попасть как людям, так и машинам с соответствующим пропуском. Также эти зоны обеспечат усиленной охраной, как и многие производственные и социальные объекты в городе и Выборгском районе. Помимо этого хотят приостановить работу опасных заводов. Ничего не утаится от горожан –местных властей обяжут оперативно рассказывать обо всех изменениях и ограничениях в Петербурге.

Напомним, "Газпром Арена" примет три матча группового этапа Евро-2020 и один четвертьфинал. Две игры станут домашними для сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU