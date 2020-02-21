Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:57:40+03:00

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В Петербурге спортсменка Мария Комиссарова вновь будет судиться с врачами клиники Блюма. Напомним, что фристайлистка сломала позвоночник во время Олимпиады в Сочи. Из-за этого девушка оказалась прикована к инвалидной коляски. Медики лишь разводили руками. Спортсменка отчаялась, но врачи клиники Блюма, по ее словам, пообещали поставить ее на ноги. Однако этого не произошло.

Спортсменка требовала через суде вернуть 51 миллион рублей, потраченный на лечение, и еще пять миллионов в качестве компенсации морального вреда. Однако суд взыскал два миллиона рублей моральной компенсации и миллион рублей - штраф. Теперь Мария будет обжаловать это решение.

- Мария Комиссарова подала кассационную жалобу на решение Невского районного суда Санкт-Петербурга, - сообщали "КП-Петербург" пресс-секретарь спортсменки. - Она просит суд отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам в части отказа во взыскании с ответчика убытков и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд в ином составе судей.

Мария Комиссарова требует возместить ей потраченные 51 миллион рублей.

- Клтинику Блюма уже лишили лицензии, - поясняет представитель Комиссаровой.

В самой клиники ранее заявляли, что не давали обещание поставить спортсменку на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU