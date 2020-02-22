«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию певицы Валерии «Сильные женщины»

22 Февр. 2020 2020-02-22T00:44:12+03:00

Сергей Шнуров ответил Валерии на ее идею создать партию "Сильных женщин". Фото: Артем КИЛЬКИН

Музыкант отметил, что тогда случился бы настоящий скандал на порядок серьезнее его вступления в «Партию Роста»

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Сергею Шнурову понравилась идея певицы Валерии создать партию «Сильные женщины» и пойти в Госдуму. Напомним, днем ранее музыкант сам стал политиком. Теперь он полноценный член «Партии Роста». Лидер «Ленинграда» пообещал – с ним станет в разы веселее, хотя он и признает, что идет кривой дорожкой.

За ним политическую карьеру планирует начать и Валерия. Шнуров с иронией отнесся к новостям и сочинил очередное злободневное стихотворение. Новоиспеченный политик согласился, что запустил новый тренд среди звезд и высказал желание о вступлении в партию Валерии.

Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил, я в этот сумасшедший поезд.

Но раз запрыгнул на подножку – чего уж, так и буду резким,

Придется двигать понемножку, как вижу, дерзкую повестку.

При общей вере в суеверия, от счастья мог бы, чуть не плача,

Перекрестясь, а как иначе, вступить бы в партию Валерии.

Вот это был бы вам скандал, для обсуждений разных вещи.

Но поспешил и опоздал, не став членом «сильных женщин».

Добавим, что Сергею Шнурову предрекают возглавление списка «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU