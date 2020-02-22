2020-02-22T00:44:12+03:00
Звезды

«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию певицы Валерии «Сильные женщины»

Музыкант отметил, что тогда случился бы настоящий скандал на порядок серьезнее его вступления в «Партию Роста»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Сергей Шнуров ответил Валерии на ее идею создать партию "Сильных женщин".Сергей Шнуров ответил Валерии на ее идею создать партию "Сильных женщин".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сергею Шнурову понравилась идея певицы Валерии создать партию «Сильные женщины» и пойти в Госдуму. Напомним, днем ранее музыкант сам стал политиком. Теперь он полноценный член «Партии Роста». Лидер «Ленинграда» пообещал – с ним станет в разы веселее, хотя он и признает, что идет кривой дорожкой.

За ним политическую карьеру планирует начать и Валерия. Шнуров с иронией отнесся к новостям и сочинил очередное злободневное стихотворение. Новоиспеченный политик согласился, что запустил новый тренд среди звезд и высказал желание о вступлении в партию Валерии.

Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил, я в этот сумасшедший поезд.

Но раз запрыгнул на подножку – чего уж, так и буду резким,

Придется двигать понемножку, как вижу, дерзкую повестку.

При общей вере в суеверия, от счастья мог бы, чуть не плача,

Перекрестясь, а как иначе, вступить бы в партию Валерии.

Вот это был бы вам скандал, для обсуждений разных вещи.

Но поспешил и опоздал, не став членом «сильных женщин».

Добавим, что Сергею Шнурову предрекают возглавление списка «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Извращенец подкараулил двух маленьких школьниц в парадной дома на проспекте Ветеранов
«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию певицы Валерии «Сильные женщины»
В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с АЗС
Начальника Главка МВД по Петербургу Романа Плугина повысили указом Путина
Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы
«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»
80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества
Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету
Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу
В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер
Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым
Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»
В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток
В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет
В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице
Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки
В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину