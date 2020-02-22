«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию певицы Валерии «Сильные женщины»
Сергею Шнурову понравилась идея певицы Валерии создать партию «Сильные женщины» и пойти в Госдуму. Напомним, днем ранее музыкант сам стал политиком. Теперь он полноценный член «Партии Роста». Лидер «Ленинграда» пообещал – с ним станет в разы веселее, хотя он и признает, что идет кривой дорожкой.
За ним политическую карьеру планирует начать и Валерия. Шнуров с иронией отнесся к новостям и сочинил очередное злободневное стихотворение. Новоиспеченный политик согласился, что запустил новый тренд среди звезд и высказал желание о вступлении в партию Валерии.
Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь.
Чего-то рано заскочил, я в этот сумасшедший поезд.
Но раз запрыгнул на подножку – чего уж, так и буду резким,
Придется двигать понемножку, как вижу, дерзкую повестку.
При общей вере в суеверия, от счастья мог бы, чуть не плача,
Перекрестясь, а как иначе, вступить бы в партию Валерии.
Вот это был бы вам скандал, для обсуждений разных вещи.
Но поспешил и опоздал, не став членом «сильных женщин».
Добавим, что Сергею Шнурову предрекают возглавление списка «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU