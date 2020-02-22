Суд с третьей попытки арестовал мужчину, просившего закопать труп матери в бочке
Невский суд Санкт-Петербурга с третьей попытки отправил под арест мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери. Причиной для подозрений стала просьба к знакомому экскаваторщику закопать пластиковую бочку, в которой лежало тело женщины. С вещами и чемоданом.
- Следствие считает, что с учетом обстоятельств обнаружения трупа, мер по его сокрытию, имеются основания полагать, что смерть носит насильственный характер, а задержанный ко всему вышесказанному причастен, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Сам 41-летний мужчина в общем и не скрывал, что труп матери в бочке из городской квартиры на свалку привез он. Вот только мать не убивал. Она вроде как умерла своей смертью. А он испугался и решил инсценировать ее отъезд. Следов насильственной смерти на теле действительно не нашли, однако точные причины смерти пока не установлены.
При этом задержанный дважды умудрялся уйти от поездки в суд. Первый раз он сбежал из здания следственного управления. В второй раз его увезли с заседания в больницу с жалобами на трудности с дыханием.
Сейчас суду ничего не помешало отправить мужчину в СИЗО.
- Врачи порекомендовали ему дыхательную гимнастику и «Вольтарен гель», - саркастически комментирует пресс-служба судов.
ИСТОЧНИК KP.RU